"In gravidanza non si può ballare né saltare", Giulia Pauselli replica dura alle critiche

Tacere mai. Commentare - e criticare - sui social è ormai il nuovo sport nazionale e spesso sono le donne incinta a finire nel mirino degli haters, secondo cui in gravidanza si dovrebbe vivere in un'immobilità totale. Giulia Pauselli non ci sta e risponde per le rime a chi le contesta di continuare a ballare.

La ballerina di Amici, che aspetta il primo figlio dal compagno (e collega) Marcello Sacchetta, dopo aver pubblicato su Instagram alcuni video di una donna incinta che pratica taekwondo, è stata attaccata duramente. "Comunque non si potrebbe ballare né saltare da incinta. Mi chiedo se sa quello che fa" scrive Juls. La replica arriva su Twitter: "E' per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza. Non c'è scritto da nessuna parte che non si può ballare in dolce attesa. Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina, so bene cosa posso e cosa non posso fare".

È per commenti come questi che ritengo sia opportuno non condividere troppo la mia gravidanza.

Non c’è scritto da nessuna parte che in non si può ballare in dolce attesa.

Sono stata educata ad ascoltare il mio corpo sin da bambina,so bene cosa posso e cosa non posso fare. https://t.co/aRrq4B84mz February 25, 2022

La storia d'amore con Marcello Sacchetta e la gravidanza

Giulia e Marcello hanno dato la bella notizia durante una puntata di Amici, due settimane fa. La coppia vive insieme da anni e tra qualche mese allargheranno la famiglia. Il ballerino recentemente aveva rilasciato un'intervista a Chi in cuiparlava dell'amore per Giulia: "Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: Ma stai con Tokio de La casa di carta? per via della somiglianza con l'attrice Ursula Corbero. Io rispondo: No, è più bella Giulia. Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi".