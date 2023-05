Harry arriva all'incoronazione del padre Carlo, per lui un posto in terza fila: il video

Harry ha fatto il suo ingresso nell'abbazia di Westmister per l'incoronazione del padre re Carlo. Gli occhi sono puntati anche sul secondogenito del sovrano quest'oggi, invitato tra i 2mila presenti ad assistere alla cerimonia nonostante i recenti trascorsi che lo hanno molto allontanato dalla famiglia di origine. Com'era stato anticipato, Harry è arrivato a Londra da solo e senza la moglie Meghan, rimasta negli Stati Uniti insieme ai figli.

Accanto a Harry la cugina Eugenia di York a cui è particolarmente legato. Sorridente e sereno, ha salutato i presenti attraversando la navata centrale. Per lui è stato assegnato un posto in terza fila, ben lontano dal fratello e dalla cognata, accanto ai cugini.

This moment will be one of the lasting images of the #Coronation. Prince Harry on his own. Very symbolic. pic.twitter.com/OealDoSfl3 — Joe Kasper (@joek14) May 6, 2023

Managed to get these screenshots!!! Prince Harry walking into the Abbey for the #Coronation



Look at the smile on his face ?????



Go Harry go! pic.twitter.com/k9LSCs07bj — Anne - Duchess Of Success (@TheDuchessZone) May 6, 2023