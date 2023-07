Harry e Meghan dicono di essere in contatto con Lady D attraverso una medium: "Ci approva in tutto"

Meghan Markle e Harry parlano con lo spirito di Lady D. Sembra proprio che i duchi di Sussex abbiano un diretto contatto con l'anima della defunta Principessa Diana che invocherebbero grazie a una medium per chiederle consiglio e far mostrare loro la strada. A rivelare questa indiscrezione, che sta già facendo il giro del mondo, è stato il giornalista Tom Bower che, in un'intervista con la tv britannica, ha svelato che Harry avrebbe ammesso che sua madre "approva tutto ciò che fanno e li appoggia in tutto". Queste le parole dette da Harry a un suo amico mentre si trovava a Londra per la causa contro il Mirror e che sono arrivate, poi, alle orecchie del giornalista. Ma entriamo più nel dettaglio.

"Harry e Meghan sono in contatto con lo spirito di Lady Diana"

Una fonte molto vicina a Harry, che per ora resta ancora anonima, avrebbe rivelato che il duca di Sussex e Meghan Markle avrebbero una particolare abitudine, cioè quella di mettersi in contatto con lo spirito della defunta Lady D per chiederle approvazione e consiglio su cosa fare ogni volta che hanno bisogno di una "guida spirituale". Inoltre sembra proprio che i due, nella villa di Montecito, percepiscano la presenza di Diana. E quest'ultima, dall'aldilà, gli avrebbe rivelato che appoggia tutte le loro decisioni e approvare ogni cosa fanno.

Queste voci, inoltre, vengono in un certo senso confermate dalle dichiarazioni che lo stesso Harry ha fatto nel suo libro Spare, dove ammetteva di essersi rivolto a una medium proprio per parlare con sua madre e che Lady D gli avrebbe detto di essere "sempre vicina ai duchi di Sussex".

Harry e Meghan sembrano essere proprio ossessionati con la figura di Diana al punto che, di recente, hanno dichiarato di voler prendere perfino il suo cognome Spencer.