Heather Parisi, la frecciatina agli hater nella romantica foto con il marito

Heather Parisi sceglie una foto che la raffigura sorridente, abbracciata al marito Umberto Maria Anzolin nel mare cristallino di Amanpulo, nelle Filippine, per pubblicare una riflessione sull'amore che è, insieme, risposta agli attacchi ricevuti. "Sapete qual è il tipo di commento che mi sorprende di più? Quello che dubita e sbeffeggia l'amore di coppia" scrive la ex showgirl, recentemente tornata protagonista delle cronache mediatiche per le dichiarazioni rilasciate a Belve che hanno acuito la tensione con la figlia Jacqueline. Nessun destinatario preciso nel suo pensiero, ma l'evidenza che sia rivolto agli utenti che la criticano si coglie ancor più precisamente nelle successive frasi del post, autentica dichiarazione d'amore per il padre dei suoi gemelli Elizabeth Jaden e Dylan.

"È così difficile accettare che un uomo e una donna si amino senza secondi fini. Oppure disturba perché la società in cui viviamo ci insegna altro? Amare, non è prendere un altro per completarsi, ma offrirsi a un altro per completarlo. E se si ha la fortuna di farlo reciprocamente, nulla più diventa impossibile" si legge ancora: "Io sono la prova vivente che l'Amore può capitare quando meno te lo aspetti, quando hai rinunciato a credere che esista davvero, quando tutti intorno ti dicono di accontentarti di relazioni di convenienza perché così fan tutti. E se ami e sei amata perché non lo devi poter gridare? L’Amore non si prova soltanto per sé, ma lo si mostra, lo si dichiara perché, l’Amore è contagioso e questo nostro mondo ha un bisogno fottuto di Amore".

La foto ha raggiunto diversi follower che hanno apprezzato la riflessione di Heather Parisi, sostenuta per una schiettezza che, nel bene e nel male, fa parlare. Infatti: "Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l'ha", aveva scritto - tra le altre cose - alla figlia che l'aveva attaccata per le sue ultime affermazioni: "A tutti coloro che speculano sul dolore e sulle altrui miserie umane dico, abbiate il coraggio di guardarvi dentro e chiedervi senza mentire se riuscite ad accettare le vostre di miserie".