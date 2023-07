Irina Shayk e Tom Brady beccati a flirtare in auto: arriva la reazione di Gisele Bundchen (foto)

Irina Shayk e Tom Brady sono la nuova coppia su cui i media internazionali stanno concentrando la loro attenzione. Le conferme ufficiali mancano, ma i tabloid americani e Tmz in particolare, danno per certa la relazione tra la modella russa 37enne e l'ex giocatore di football americano 45enne, ex marito della top model Giselle Bundchen.

I due avrebbero trascorso insieme l'ultimo weekend a casa di lui a Los Angeles e, a conferma dell'intesa ben superiore a un'amicizia, sono in circolazione foto e video che li mostrano insieme in auto mentre si scambiano tenerezze e sorrisi. "È andato a prenderla all'Hotel Bel Air venerdì pomeriggio. Sono rientrati nel suo appartamento e sono andati via il giorno successivo, intorno alle 9.30 del mattino", hanno raccontato le fonti che hanno aggiunto dettagli anche sulla reazione di Giselle Bundchen, tutt'altro che serena rispetto alla notizia della nuovo capitolo sentimentale dell'ex marito.

Update: Tom Brady is rumored to be dating Ronaldo and Bradley Cooper's ex, Model Irina Shayk, per @TMZ pic.twitter.com/6EqV8j1VMH — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) July 24, 2023

Irina Shayk e Tom Brady insieme, la reazione di Gisele Bundchen

"Il divorzio è stato la morte del mio sogno. È dura perché immagini la tua vita in un certo modo e fai di tutto per quello. Credevo nelle favole da bambina e sono grata per quello" aveva raccontato commossa Gisele Bundchen lo scorso marzo parlando per la prima volta della fine del suo matrimonio con Tom Brady dopo 13 anni. La rottura della relazione non aveva comunque impedito alla top model di nutrire un grande affetto verso il padre dei suoi due figli: "Se c'è una persona che voglio sia la più felice al mondo, è lui, credetemi. Voglio che ottenga il massimo. Voglio che tutti i suoi sogni diventino realtà. Questo è quello che voglio, davvero, dal profondo del mio cuore", erano state le sue parole per l'uomo che oggi è raccontato come legato sentimentalmente a Irina Shayk. Ma tale unione non sarebbe stata gradita dalla modella che avrebbe appreso della relazione con la collega all'indomani del suo 43esimo compleanno... Non proprio il massimo dei festeggiamenti, insomma. E i media negli Stati Uniti già raccontano la storia come una "guerra tra modelle" tutta ancora da scrivere.