Velo lungo 6 metri, invitati in bianco, location da sogno: i dettagli delle nozze-bis dei Bennifer

L'incidente costato un trasporto in ospedale alla mamma di Ben Affleck non ha messo a repentaglio la seconda cerimonia di nozze con annesso party dei Bennifer. L'attore e Jennifer Lopez hanno portato a compimento il programma del lungo weekend di festa che li ha visti sposarsi per la seconda volta e festeggiare come si deve, stavolta alla presenza degli amici e dei parenti che a Las Vegas, quel 17 luglio, non c'erano.

Spettacolare la location scelta dagli sposi: l'imponente tenuta di Ricesboro, in Georgia, di proprietà di Affleck è stata adornata come si conviene per l'evento (msso a punto da Colin Cowie, il wedding planner delle star) immortalato dall'alto da riprese aeree che hanno "rubato" qualche scorcio dell'evento. In barba al dress code tradizionale che vorrebbe solo la sposa di bianco vestita, tutti, invitati compresi, hanno sfoggiato abiti candidi.

I figli tutti attorno al velo di 6 metri

Jennifer Lopez ha comunque monopolizzato la scena con un abito scenografico creato per lei dallo stilista americano Ralph Lauren: dettaglio eccezionale è stato il velo lungo sei metri, sostenuto nel corteo da tutti e cinque i figli della coppia: i gemelli di 14 anni di lei, Max e Emme, Violet, 16 anni, Seraphina, 13, e Samuel, 10, figlio di Ben Affleck. Anche per lo sposo una giacca da smoking bianca a cui ha abbinato l'unico elemento nero dei pantaloni. Tanti gli ospiti famosi come Matt Damon, Jimmy Kimmel e l'officiante Jay Shetty, life coach ed ex monaco hindu.

Tra feste, cene e pic nic, le celebrazioni di nozze sono durate un intero weekend terminato con un pic nic domenica e immancabili fuochi d'artificio. Al momento, non ci sono foto ufficiali a raccontare l'evento che pare sia stato seguito dalla rivista Vogue a cui sarebbe stato affidato il servizio fotografico.