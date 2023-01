"Più di trenta ossa rotte": Jeremy Renner torna sui social dopo l'incidente

Jeremy Renner affronta la complessa riabilitazione dopo l'incidente di inizio anno. L'attore, protagonista della saga Avengers della Marvel nei panni di "Occhio di falco", all'inizio del 2023 è stato ricoverato dopo un grave incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. A distanza di qualche settimana, Renner è tornato sui social per ringraziare i fan e commentare l'accaduto che gli ha causato la frattura di più di trenta ossa.

"Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e per il loro affetto. Vi voglio bene e vi apprezzo tutti. Queste più di 30 ossa rotte si sistemeranno e diventeranno più forti, proprio come si rafforza l'amore e il legame con la famiglia e gli amici" ha scritto a corredo di una foto che lo mostra in una delle sedute mattutine di fisioterapia.

L'incidente di Jeremy Renner

L'incidente di Jeremy Renner risale al 1° gennaio 2023. Mentre era intento ad aiutare alcuni familiari bloccati con l'auto nella neve, l'attore è stato investito da uno spazzaneve: dopo oltre due settimane in ospedale, in terapia intensiva, cinque giorni fa è tornato a casa, nonostante "la nebbia cognitiva ancora in fase di recupero". L'attore ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche e i soccorritori lo hanno trasportato in aereo in un vicino ospedale dove è stato operato.