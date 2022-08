Justin Bieber, i fan si accampano davanti allo stadio un mese prima del concerto

Justin Bieber torna in concerto in Argentina e i suoi fan si mettono in fila davanti allo stadio ben un mese prima dell'evento. È successo a La Plata, la città capoluogo della provincia di Buenos Aires dove, davanti all'Estadio Único che ospiterà il 10 e l'11 settembre, due tappe del tour di Justin Bieber, Justice World Tour, in dozzine di ragazzi si sono posizionati per non perdere il posto in prima fila, accampandosi con tende e sacchi a pelo e sfidando anche le fredde temperature della città.

Un vero e proprio atto di amore da parte dei fan di questo cantante canadese che, a luglio, aveva dovuto interrompere il tour per una paralisi facciale che lo aveva colpito all'iprovviso facendo spaventare tutti. Bieber, che soffre della malattia di Lyme e in passato aveva anche combattutto contro la depressione, adesso è tornato a dominare i palcoscenici musicali di tutto il mondo e i suoi fan non l'hanno mai abbandonato al punto di fare follie pur di vederlo, proprio come i ragazzi argentini che si sono posizionati già dall'8 agosto ora fuori dallo stadio argentino.

È proprio intorno a questa data, infatti, che sono iniziate a girare immagini sui social che ritraevano la 32nd Avenue di La Plata piena di fan in fila in attesa del loro cantante preferito. Una notizia che ha fatto il giro del mondo diventando subito chiacchieratissima. Anche in Italia, di recente è successa una cosa simile in occasione del concerto di Harry Styles che ha portato i suoi fan ad appostarsi duori dall'Unipol Arena a Bologna ben una settimana prima del concerto, ma i fan argentini, ora, sembrano aver battutto ogni record.