Kate Middleton, il ruolo dietro le quinte della madre Carole dopo la diagnosi di cancro

Carole Middleton è la vera forza che tiene uniti i Windsor dopo la diagnosi di cancro arrivata per la figlia Kate. Lo dice all'Independent una fonte vicina alla famiglia, secondo cui la mamma della principessa del Galles ha svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte per lei come per il genero William, durante quello che è uno dei periodi più turbolenti degli ultimi tempi per la famiglia reale.

"Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia con il minimo sforzo e la massima umiltà" - ha affermato la fonte - "Si è occupata di George, Louis e Charlotte, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano".

La famiglia di origine di Kate Middleton

Kate Middleton, all'anagrafe Catherine Elizabeth Middleton (nome di battesimo a cui la principessa pare tenga moltissimo) è figlia di Michael Francis e di Carol Elizabeth Goldsmith, entrambi assistenti di volo. Con loro da bambina Kate si trasferì in Giordania per due anni per via degli impegni del padre che prese a lavorare per la British Airways. Dopo di lei arrivarono i fratelli Philippa Charlotte detta "Pippa" - resa popolare dalla silhouette che non passò inosservata alle nozze con William - e James William (che, poco dopo il noto video con cui ha annunciato la malattia, ha dedicato alla sorella una bellissima dedica). Tornati nel Regno Unito, i Middleton fondarono la Party Pieces, una società che vendeva per corrispondenza accessori per feste e che di recente è stata venduta per far fronte a una crisi finanziaria. La famiglia di origine di Kate è sempre stata molto riservata, per quanto uno zio abbia tentato di recente di minare la loro discrezione parlando della nipote durante la sua permanenza al Grande Fratello. Un'attenzione alla privacy che in questi giorni si è fatta ancor più meticolosa proprio per preservare al meglio la salute psicofisica di Kate a cui tutto il mondo si è stretto in un virtuale e affettuoso abbraccio.