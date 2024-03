"William e Kate commossi": il messaggio di Kensington Palace dopo l'annuncio del tumore

Enorme l'ondata di affetto che sta travolgendo la principessa Kate dopo il video con cui ha annunciato di avere un cancro. E altrettanto grande è la gratitudine che lei e il marito William esprimono alle persone che da tutto il mondo hanno avuto un pensiero per loro in un momento così complesso dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. "Enormemente toccati dai messaggi di affetto dalle persone nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo" scrivono i principi del Galles in un messaggio diramato dal portavoce di Kensington Palace che si prospetta essere l'ultimo sulla vicenda.

William e Kate, infatti, oltre a essersi espressi sia un ringraziamento che in un riconoscimento per la risposta straordinariamente positiva al videomessaggio di Catherine, hanno inteso far comprendere in modo netto un reale ed educato avvertimento, ovvero che da questo momento in poi si chiude la fase pubblica della situazione, ora gestita totalmente in privato. I principi "sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento", si afferma nella nota. Dunque privacy e niente uscite pubbliche familiari, almeno per ora. Kate, William e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis infatti non saranno presenti alla tradizionale messa di Pasqua con la famiglia reale.

Il testo del videomessaggio scritto da Kate

Secondo l'agenzia britannica Pa, il Principe di Galles dovrebbe riprendere le sue funzioni pubbliche dopo le vacanze di Pasqua e il ritorno a scuola dei loro figli. Kate, 42 anni, si ritirerà ora dalla vita pubblica e, a parte i cicli di chemioterapia, resterà tra le mura domestiche del suo rifugio nella casa di famiglia ad Anmer Hall, nel Norfolk, insieme al principe William e ai loro tre figli "per isolarsi dal mondo", sperando di essere lasciata in pace nella sua lotta contro la malattia.

Malgrado la diagnosi di cancro la principessa del Galles continua ad essere la principale protagonista dei tabloid e dei quotidiani del regno, troneggiando sulle prime pagine: stando al Sunday Times che cita una fonte molto vicina alla principessa, Kate avrebbe scritto di suo pugno "rapidamente e interamente da sola" il toccante videomessaggio. Inoltre avrebbe preso proprio lei la decisione di parlare di persona alla nazione usando un video invece che una nota scritta. La notizia della malattia della principessa ha lasciato attoniti tutti, Harry e Meghan compresi. I cognati di Kate, infatti, pare non avessero idea della gravità della situazione che avrebbero appreso come tutti gli altri dal video annuncio. "Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace" è il messaggio diffuso dai Sussex che poi, stando al New York Post che cita una fonte ben informata, si sarebbero anche messi in contatto privatamente con la famiglia.