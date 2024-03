"Felice e in salute". Nuove indiscrezioni su Kate Middleton (vista in compagnia del marito)

Kate Middleton è stata vista con William vicino alla sua casa a Windsor. La principessa del Galles, 42 anni, avrebbe fatto visita al Windsor Farm Shop, che si trova a circa un km e mezzo dalla sua residenza di Adelaide Cottage, secondo quanto ha riportato il quotidiano britannico The Sun.

Il giornale ha riportato le parole di chi ha visto la principessa che sembrava "felice, rilassata e in salute". La coppia reale secondo il The Sun avrebbe poi trascorso il sabato mattina seguendo i figli in alcune loro attività sportive i tre, George, 10 anni, la Principessa Charlotte, 8 anni, e il Principe Louis, 5 anni, non avrebbe però seguito i genitori all'alimentari.

Quest'uscita rappresenta la prima uscita dopo l'operazione all'addome del 16 gennaio. Solo il 4 marzo era stata vista in auto con la madre, Carole Middleton, mentre la settimana successiva lei e William, 41 anni, erano stati fotografati mentre uscivano dal Castello di Windsor sul sedile posteriore di un'auto.

Per il momento non ci sono verità assolute dietro quanto accaduto a Kate Middleton e le sue attuali condizioni di salute ma, tra le tante supposizioni di questi giorni, ne è appena emersa una nuova che vorrebbe che Kate avesse subito un intervento di ileostomia. Di cosa si tratta? Di un'operazione chirurgica molto complessa nella quale viene creata un'apertura sull'addome che serve per eliminare le feci mediante l'uso di un sacchetto esterno.