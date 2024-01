Kate Middleton dimessa dall'ospedale, come sta: la nota da Kensington Palace

Kate Middleton è stata dimessa. Ad annunciarlo è stato Kensington Palace con un comunicato diffuso sui social, pubblicato a quasi due settimane da quello che riferiva dell'intervento chirurgico addominale a cui la principessa del Galles era stata sottoposta.

"La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il recupero dall'intervento" si legge nella nota che prosegue rassicurando sui "buoni progressi" del decorso operatorio. "Il principe e la principessa desiderano ringraziare moltissimo il team di The London Clinic, soprattutto il personale infermieristico, per l'assistenza che le hanno dedicato" prosegue l'annuncio che riferisce della gratidudine della famiglia reale inglese per gli auguri ricevuti da tutto il mondo.