Kate e William, la presunta amante del principe rompe il silenzio: la dichiarazione

Nella ridda di commenti e illazioni che hanno sviscerato tutte le cause più o meno possibili riguardo l'assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica, negli ultimi giorni voci sempre più forti hanno prevalso sulle altre raccontando di un presunto tradimento di William ai danni della moglie. Indicata come la "terza incomoda" nel matrimonio dei principi di Galles è stata Rose Hanbury, già nota alle cronache rosa nel 2019 per essere molto più di una semplice amica dell'erede al trono del Regno Unito.

Così, proprio per l'insistenza del gossip che l'ha riguardata, Rose Hanbury, 40 anni, già modella e oggi consultente politica, nota alla nobiltà inglese per aver sposato il marchese David Cholmondeley di 24 anni più grande di lei, ha replicato una volta per tutte attraverso il suo legale: "Le voci sono completamente false e non c'è nulla di vero", è la secca dichiarazione rilasciata a Business Insider. Il magazine ha provato a contattare anche Kensington Palace per avere un commento a tal proposito, ma il palazzo ha rifiutato.

Intanto adesso, dopo le pressanti richieste di spiegazioni, un video pare voler mettere la parola fine al mistero che avvolge Kate Middleton, ripresa in tenuta sportiva, sorridente e serena insieme al marito all'uscita di un supermercato con le buste della spesa in mano. Sui social, però, continua a tenere banco la teoria del complotto, secondo cui la principessa sarebbe gravemente malata e questa sarebbe l'ennesima trovata della famiglia reale per mettere a tacere i rumors.

Rose Hanbury responds to Prince William affair rumors, telling Business Insider through her lawyers that “the rumours are completely false.” pic.twitter.com/wNyHir2tX3 — Pop Base (@PopBase) March 18, 2024

Chi è Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley

Rose Hanbury, classe 1984, è un ex modella e consulente politica. Rose è sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley, di 24 anni più vecchio di lei, i due hanno tre figli: i gemelli, Alexander Hugh George e Lord Oliver Timothy George, nati nell'ottobre 2009, e Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, nata nel marzo 2016, cresciuti insieme ai figli della coppia reale. Lord Oliver Cholmondeley fu paggio d'onore all'incoronazione del Re Carlo III e della regina Camilla.

Rose è da sempre è legata alla famiglia reale: sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, fu damigella d'onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo, nel 1947. L'amicizia tra la regina e Lambart continuò fino al 2016, anno in cui Lady Elizabeth è venuta a mancare. William e Rose si sarebbero conosciuti, dunque, proprio grazie al rapporto tra le due nonne. Lei e il marito vivono a Houghton Hall, una tenuta nel Norfolk che si trova vicino ad Anmer Hall, residenza preferita del principe William e Kate Middleton.