Laura Pausini pubblica il video della proposta di matrimonio (fatta da lei)

Dopo aver spiazzato tutti con il matrimonio segreto - celebrato oggi a Solarolo, nella villa dei genitori - Laura Pausini svela su Instagram un altro sorprendente dettaglio delle nozze. Da tempo ormai era noto che la cantante aveva intenzione di fare il grande passo con il compagno Paolo Carta, padre di sua figlia Paola, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la proposta fosse arrivata proprio da lei.

Alla faccia dell'iter canonico, che vuole l'uomo in ginocchio davanti alla futura moglie per chiederle la mano, Laura ha stravolto il copione. Nel video pubblicato tra le storie Instagram si vede nel giardino della sua casa in Romagna mentre chiama Paolo e poi si inginocchia con tanto di anello: "11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa - scrive - Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui... Nel giardino di casa mia in Romagna". La risposta, ovviamente è stata "sì", parola che hanno confermato oggi davanti alla figlia, alle rispettive famiglie e pochi amici intimi, dopo 18 anni d'amore.

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini e Paolo Carta si sono innamorati nel 2005, durante un tour a Parigi. Lui era il suo chitarrista e la passione per la musica li ha uniti ancora prima che sbocciasse il sentimento. Nel 2013 è nata la figlia Paola, che oggi ha 10 anni, e da qualche tempo parlavano di matrimonio. "Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due" aveva dichiarato la cantante di Solarolo qualche tempo fa.