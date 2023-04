Leonardo Pieraccioni sulla ex Laura Torrisi: "Le auguro un matrimonio meraviglioso"

Dall'infanzia trascorsa serenamente a Firenze al diploma di terza media; dalle imitazioni di Troisi, Bombolo, Benigni a 16 anni al "salto" arrivato con Fantastico 1992 grazie a Raffaella Carrà, "l'unica che credette in me": è un Leonardo Pieracioni che non risparmia nulla di passato e presente quello che si scorge tra le righe di una lunga intervista al Corriere della Sera. Il regista e attore toscano, 58 anni, affronta con la consueta schiettezza tutti i gli argomenti della sua vita pubblica e privata, ricordando anche i più grandi successi cinematografici come I laureati e Il Ciclone che incassarono rispettivamente 15 e 78 miliardi di lire (siamo nel 1995 e nel 1996).

Grazie ai suoi film hanno avuto un grande successo attrici come Natalia Estrada e Lorena Forteza, oggi lontane dalla tv ("Lorena era caduta in depressione, ha avuto problemi familiari, Natalia Estrada credo continui ad allevare cavalli. Di altre non so", il suo commento), e sempre sul set ha conosciuto Laura Torrisi, sua compagna per sette anni e madre della figlia Martina. La loro storia è finita nel 2014 e oggi i loro rapporti sono buoni, come dimostrano anche le parole di affetto che lui ha riservato alla sua ex. Entrambi sono impegnati in nuove storie sentimentali che - lascia intuire Pieraccioni - per Torrisi potrebbe anche sfociare nelle nozze.

"Non mi considero un latin lover. Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi, con cui ho fatto una figlia" racconta parlando della sua ex che oggi, dice, "sta preparando qualcosa come attrice. Le donne sulle crisi di coppia a 40 anni capiscono quello che gli uomini capiscono a 50. Ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli. Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo".

Pieraccioni e la storia con la compagna Teresa

Pieraccioni risponde anche alla domanda sui motivi per cui le sue storie d'amore non hanno avuta lunga durata. Almeno quelle del passato, considerato che con l'attuale compagna tutto procede a gonfie vele. "Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni" confida: "Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d'infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa".

E su Teresa, al suo fianco da tempo: "Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina" aggiunge: "I genitori separati e i figli diventano coppiette, arriva il weekend e ci chiediamo, che si fa stasera, pizza o bistecca? I figli dei separati godono di una certa indulgenza dei genitori. Ho visto in tv lo psichiatra Paolo Crepet che invece su questo tema è granitico e ne ho fatto la parodia". Quanto al suo modo di vivere la paternità, con la sua Martina si definisce "protettivo": "Il mi’ babbo quando non finivo i compiti mi diceva, sai cosa succede se non li finisci? Niente. E così sono io con la mi’ figliola. Ma so che faccio arrabbiare Crepet. Mia madre dice che sono nato vecchio, a 10 anni ascoltavo Guccini, la mia fantasia si è formata lì. Non è vero che sono sempre allegro".