Lily Allen: "Amo le mie figlie, ma mi hanno rovinato la carriera. Non si può avere tutto"

Era il 2008 quando i suoi brani Not Fair e Fuck You dominavano le classifiche mondiali e Lily Allen era acclamata quale popstar di grande successo. Poi, pian piano, la cantante britannica si è allontanata dalle scene, un ultimo album nel 2018 e poi più nulla. Il motivo del lento abbandono della scena pubblica Allen lo ha raccontato adesso al podcast Radio Times, spiegando di aver voluto dedicare il suo tempo alla famiglia e alle sue due figlie soprattutto.

"Le mie figlie hanno rovinato la mia carriera. Le adoro e mi completano, ma in termini di celebrità del pop, l'hanno completamente rovinata", ha detto la cantante di hit come Smile e Somewhere only we know: "Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile". Lily Allen ha parlato di come oggi le donne debbano sempre decidere se mettere al primo posto i propri figli o la propria carriera e di come lei, anche in virtù dei suoi trascorsi personali, abbia optato per la famiglia: "Alcune persone scelgono la carriera piuttosto che i figli e questa è una loro prerogativa, ma i miei genitori erano abbastanza assenti quando ero bambina. Sento che questo ha lasciato delle brutte cicatrici che non voglio si ripetano sulle mie figlie".

Il riferimento è al padre Keith Allen, attore che abbandonò sua madre, la produttrice cinematografica Alison Owen, quando lei aveva quattro anni. Lily Allen ha avuto le sue due figlie Ethel Mary, 12 anni, e Marnie Rose, 10, dal suo ex marito Sam Cooper. Oggi la ex cantante vive a New York con loro e il nuovo marito, la star di "Stranger Things" David Harbour che ha sposato nel 2020 e negli ultimi anni si è dedicata alla recitazione.