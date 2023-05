Lite furibonda tra la ex di Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza, chiamata la polizia

Sembra proprio non scorra buon sangue tra l'attuale moglie di Marcell Jacobs, Nicole Daza e la sua ex, Renata Erika Szabo, madre di suo figlio Jeremy. Le due donne, infatti, sono state protagoniste di un violento scontro fisico e verbale nella città d'origine di Jacobs, Desenzano del Garda, dove erano in occasione dell'inaugurazione di una nuova pista d'atletica. Le due, che già da anni non si sopportano, sono arrivate a insultarsi, tirarsi i capelli e urlarsi contro al punto che è stata coinvolta perfino la polizia per mettere fine a questa pubblica lite furibonda. Un brutto momento per il campione olimpico che è stato la causa di uno scontro tra le due donne che sono arrivate anche alle mani.

Oggetto del litigio sarebbe stata un'accusa da parte di Renata nei confronti del velocista che, secondo quanto denunciato da lei nei giorni scorsi su Instagram, trascurerebbe i suoi doveri di padre con Jeremy, il figlio che hanno in comune. Durante l'evento a Desenzano, in cui erano presenti Nicole Daza, Jacobs, Renata e anche il loro figlio Jeremy, quello che sembrava un semplice battibecco tra due donne che non si sopportano è degenerato diventando una lite furiosa sia verbale che fisica.

Secondo quanto raccontato da Renata, mentre Jacobs era sulla pista per le premiazioni insieme a suo figlio, Renata sarebbe stata aggredita da una furiosa Nicole Daza che è arrivata perfino a tirarle i capelli. "Nicole Daza ha cercato di attaccarmi verbalmente - ha raccontato Renata per poi aggiungere -. Poi mi ha aggredita tirandomi i capelli".

A causa della violenza di tale scontro è stata anche chiamata la polizia per placare gli animi delle due donne e far tornare un po' di tranquillità ma sembra proprio che la faccenda sia destinata ad andare avanti. Al commissariato, infatti, Renata ha presentato una denuncia per aggressione nei confronti di Nicole Daza.

Questo litigio è solo l'ennesima conferma di una situazione familiare, per Jacobs, tutt'altro che pacifica, soprattutto per quanto riguarda la sua ex moglie che, aveva accusato Jacobs di non versare neanche un centesimo per il mantenimento del loro figlio Jeremy.