Loredana Bertè dopo il ricovero: "Mi hanno fatto una terapia d'urto, dovrò continuare gli accertamenti"

Loredana Bertè è tornata sui social per aggiornare personalmente i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo i messaggi con cui il suo staff ha comunicato il ricovero a causa di problemi acuti all'intestino e il rinvio dei prossimi concerti, la cantante ha firmato di suo pugno un nuovo post spiegando di essere stata dimessa dall'ospedale, ma di dover proseguire esami e accertamenti medici.

"Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere" è il messaggio di Bertè che prosegue scusandosi per la posticipazione dei suoi live: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti". Venerdì, tuttavia, Loredana sarà in tv con The Voice Senior, programma di Rai1 i cui ricopre il ruolo di giudice: "Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana". Parole, le sue, che hanno rincuorato i fan pronti ad augurarle una pronta e completa guarigione.