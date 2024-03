Come sta Loredana Berté dopo il ricovero: gli aggiornamenti

Loredana Bertè è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore che ieri, lunedì 11 marzo, l'ha costretta ad annullare il concerto previsto a Roma. Secondo Repubblica che fa riferimento a fonti vicine all'artista, la cantante 73enne sarebbe in condizioni stabili che non sembrano destare particolari preoccupazioni. Al momento i medici stanno proseguendo gli accertamenti: non si conoscono ancora i tempi di guarigione.

Ieri Loredana Bertè, reduce dal successo dell'ultimo Sanremo dove ha partecipato con il brano Pazza e vinto e il premio della critica intitolato alla sorella Mia Martini, ha accusato un "improvviso malore addominale" che ha richiesto accertamenti in una struttura. Già lo scorso anno la cantante aveva subito un'operazione improvvisa sempre nella zona addominale che l'aveva costretta a cancellare il tour. Il decorso dell’intervento era stato però abbastanza rapido. Per ora lo staff sul proseguimento del suo Manifesto Tour non ha comunicato nulla in più rispetto a quanto riportato ieri, ovvero che il concerto dell'11 marzo 2024 è stato rimandato al 15 maggio 2024, i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data mantenendo fila e posto precedentemente acquistati e le richieste di rimborso dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 22 marzo 2024 allo stesso circuito di emissione del titolo.