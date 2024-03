Loredana Bertè sta ancora male: "Necessari accertamenti urgenti"

Poche ma non rassicuranti informazioni trapelano dallo staff di Loredana Bertè. Dopo il ricovero, poche ore prima della data romana della cantate, si aggiungono nuovi aggiornamenti condivisi oggi, 13 marzo, sui profili social di Bertè.

La data prevista per il 15 marzo è stato posticipato al 10 maggio. "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana - si legge nel post - a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti". Nessun'altra informazioni sulle condizioni di salute della grande cantautrice.

Per questo motivo si è reso necessario rinviare il concerto: "Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino. Vi terremo aggiornati sulle altre date". I biglietti saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato. Già lo scorso anno la cantante aveva subito un'operazione improvvisa sempre nella zona addominale che l'aveva costretta a cancellare il tour. Il decorso dell’intervento era stato però abbastanza rapido.