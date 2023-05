Lorella Cuccarini festeggia i figli gemelli: le foto del party in famiglia

Lo scorcio di uno giorno speciale nella quotidianità della famiglia Capitta-Cuccarini è al centro dell'ultimo post che Lorella Cuccarini ha dedicato a due dei suoi quattro figli. Oggi, martedì 2 maggio, i gemelli Chiara e Giorgio compiono 23 anni e gli auguri della loro mamma arrivano attraverso le foto e la dedica pensata per i suoi ragazzi.

"In casa Capitta, i primi giorni di maggio sono sempre giorni di festa! Una valanga di auguri ai “torelli” di famiglia! Con la speranza che sia per voi un anno ricco di felicità e di progetti realizzati" ha scritto la ballerina e prof di Amici a corredo della raccolta di immagini che ricordano questo giorno. Nessun particolare stravagante né festeggiamenti clamorosi negli scatti scelti da Lorella per celebrare il compleanno di Chiara e Giorgio: solo un abbraccio tra i due fratelli e un momento di serenità con il marito Silvio Capitta accompagnano i suoi auguri per loro, seguiti da un coro di messaggi da parte degli utenti che virtualmente partecipano alla piccola grande semplicità della riunione di famiglia.

Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, 57 anni, è sposata con il noto produttore e sceneggiatore cinematografico Silvio Capitta alias Silvio Testi, da oltre trent'anni. La coppia ha avuto quattro figli: la primogenita Sara, nata il 4 agosto del 1994, che oggi lavora con il padre nel backstage di alcuni programmi tv; Giovanni, 26 anni, che ha studiato una facoltà che unisce Economia e Filosofia, e i gemelli Chiara e Giorgio. Entrambi si sono laureati in Business Administration, ma mentre la prima si è poi specializzata in social media marketing ed è diventata la social media manager della madre, Giorgio, si è dedicato alla produzione musicale e cura le musiche del canale YouTube della madre. Chiara di recente ha fatto parlare di sé per essersi esposta dal punto di vista privato: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza", ha detto sui social.