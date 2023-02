È morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. La figlia Rosanna: "Buon viaggio"

Lucia Zagaria, 85 anni, è morta. La moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna si è spenta dopo una lunga malattia di cui il Lino e Rosanna hanno spesso parlato nelle interviste che hanno rilasciato nel corso degli anni. A comunicare la notizia è stata l'attrice con un post su Instagram: una foto di Lucia in un abito scuro, con un sorriso bellissimo e con in mano un cono gelato. A corredo dello scatto in bianco e nero poche parole: "Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio". Da parte di Banfi ancora nessun commento.

Zagaria era da anni era malata di Alzheimer, malattia neurodegenerativa che aveva creato non poco dolore nei suoi familiari e amici. Rosanna in una recente intervista a Verissimo aveva raccontato di come sua madre fosse legata a Lino: "Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare".

Lino e Lucia: un amore lungo 60 anni e la richiesta a Papa Francesco di morire con la moglie

Lino e Lucia sono stati insieme oltre 60 anni: un amore sincero, duraturo e che purtroppo negli ultimi anni non è stato goduto come avrebbero voluto. In un'intervista Banfi parlò di quanto fosse arrabbiato per la malattia della moglie: "Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei", e invece, purtroppo, l'Alzheimer ha interrotto parte dei loro progetti, ma l'amore non è mai diminuito, anzi.

Durante la pandemia, ha raccontato Banfi lo scorso anno, la signora Zagaria ha guardato il suo Lino e gli ha chiesto: "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio". Parole difficili da sentirsi dire, ma Banfi ha voluto fare un tentativo e scrisse al Santo Padre, la lettera è stata poi pubblicata dal settimanale Intimità. "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita". Il Pontefice gli ha risposto, facendogli sapere che lui non ha questo potere, ma che comunque pregherà per loro.