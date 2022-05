Luigi Berlusconi papà bis: l'annuncio a sorpresa al battesimo del figlio. Le foto

Festa grande in famiglia Berlusconi: a due mesi dalla cerimonia valsa come un matrimonio tra Silvio e la compagna Marta Fascina, i componenti della numerosa parentela si sono ritrovati di nuovo a celebrare il battesimo dell'ultimo nato, Emanuele Silvio, filgio di Luigi e Federica Fumagalli che, in questa occasione, hanno annunciato di essere di nuovo in dolce attesa. La cerimonia si è svolta lo scorso sabato nella cappella dell'oratorio di San Sigismondo della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa in cui i genitori del piccolo che il prossimo 28 luglio compirà un anno, si sono sposati il 7 ottobre 2020.

I presenti alla cerimonia

Silvio e Marta Fascina, ma anche la sua ex moglie Veronica Lario (le due si sono incontrate in questa occasione per la prima volta) hanno partecipato all'evento, fotografato dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto dei presenti. Tra loro le altre figlie di Silvio e Veronica, Barbara ed Eleonora con i rispettivi figli e compagni, Giorgio Valaguzza, ex di Eleonora, con la compagna e la figlia, e Fabio e Tiziana Gimondi, genitori di Federica Fumagalli. Alla cerimonia è seguito un pranzo nella villa di Macherio dove sono arrivati Marina Berlusconi e il marito Maurizio Vanadia.

La notizia della seconda gravidanza della moglie di Luigi Berlusconi è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia che così si allarga ancora: con la nascita del prossimo bimbo, infatti, prevista a settembre, Silvio Berlusconi diventerà nonno per la quindicesima volta.

Clicca se non vedi le foto