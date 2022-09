Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: vacanze tra scatti sexy e figli. Le (rare) foto

E' raro che Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si mostrano insieme ai propri figli sui social. Amanti della riservatezza, i due attori decidono però di fare uno strappo alla regola per raccontare la felicità dell'ultimo viaggio a Pantelleria, vero e proprio buen retiro in cui la coppia si rifugia ogni anno nei mesi estivi. Ultimo anche in ordine cronologico, dal momento che l'estate volge al termine ed entrambi sono in procinto di tornare ai rispettivi impegni professionali. Con loro, appunto, le bambine Emma e Bianca, pronte anch'esse a tornare alle faccende scolastiche.

Un vero e proprio elogio della famiglia, quello fatto da Luisa via social. Prima si immortal di spalle sulla barca che i quattro hanno affittato per trascorrere le loro giornate al largo, all'insegna del relax, poi si divide tra scatti sexy e siparietti familiari. Eccola mentre il marito le passa dolcemente una mano sul viso, a mo' di carezza, ed eccoli poi tutti e quattro su un prato, mentre sorridono alla fotocamera. Quand'è sera, la famigliola si ritira poi nella villa di pietra bianca in cui soggiorna sulla terra ferma. Il vero ritratto della felicità. "Ma in che senso l'estate è quasi finita?", scherza Luisa. "L'estate è finita, nella valigia qualche granello di sabbia e tanti nuovi, bellissimi, ricordi", fa eco Luca.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri fanno coppia da ormai quasi vent'anni. Si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia, nel lontano 2005. La loro relazione è nata allora, forte e salda nel tempo, e nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia, Emma, nel 2015, a quella di Bianca. “Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", ha affermato Zingaretti delle sue figlie. E Luisa è pazza d'amore per il marito: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".