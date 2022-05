Eurovision 2022, la gaffe di Mahmood durante la conferenza stampa: il video

Gaffe per Mahmood durante la conferenza stampa per dell'Eurovision Song Contest 2022 che lo vedrà in gara insieme a Blanco con il brano Brividi, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Mentre ascoltava la domanda di un giornalista, al cantante è scappato un rutto che ha tentato di coprire invano con una mano davanti alla bocca. Il rumore, però, è stato registrato dal microfono e il video del momento imbarazzante è finito in rete e subito commentato dagli utenti.

Al centro delle discussioni social anche un altro fuori programma, avvenuto mentre Mahmood rispondeva ad una domanda su Blanco sempre in lingua inglese come previsto dal regolamento della manifestazione canora. A un certo punto, però: "Ma che te devo dì", ha detto il cantante quando qualcuno gli ha chiesto che consigli darebbe al suo collega, spiegando di essere molto stanco per aver avuto una sveglia mattutina particolarmente anticipata.