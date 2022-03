La storia di Malgioglio che sarebbe stato sposato con una donna (molto famosa)

Malgioglio è mai stato sposato? All’interrogativo a cui risponderebbe negativamente chi conosce il paroliere da decenni protagonista del mondo dello spettacolo, risponde con un dubbio il sito Dagospia che pubblica la voce secondo cui il 76enne siciliano avrebbe avuto una moglie in passato, e anche molto famosa.

Lei sarebbe Maria Schneider, attrice francese protagonista nel 1972 insieme a Marlon Brando del film Ultimo Tango a Parigi e scomparsa nel 2011. In effetti, dell’interprete della discussa pellicola di Bernardo Bertolucci, Malgioglio ha parlato in alcune occasioni, confidando la sincerità di un legame affettivo molto forte su cui adesso si racconta altro.

“Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna” - si legge su Dago – “Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme Milano”. Un’indiscrezione su cui Malgioglio, al momento, non ha rilasciato alcun commento.

Chi era Maria Schneider

Maria Schneider era nata a Parigi nel 1952 e aveva solo 20 anni quando fu scelta come protagonista del film Ultimo tango a Parigi che le diede una fama mondiale. Malgioglio e Maria si conobbero grazie a un programma radiofonico di Radio 1, dove il paroliere intervistava i divi del cinema e da quel momento nacque la loro amicizia destinata a durare per sempre. “Forse è stata una delle amicizie più belle che io abbia avuto nel mondo dello spettacolo. Maria è ricordata da tutti per la scena 'del burro' di Ultimo Tango a Parigi, ma lei ha sempre odiato e detestato quel film” ha raccontato qualche tempo fa Malgioglio parlando di Maria Schneider a La Repubblica delle Donne: “Quella scena - che non era prevista nel copione e che convinsero a fare - l'ha distrutta e turbata per tutta la sua esistenza, fino al 2011 quando se n'è andata per sempre”.