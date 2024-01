Mara Venier e il Capodanno con Ornella Vanoni: il video degli auguri è epico

Una fine del 2023 e un inizio 2024 con il sorriso stampato sulle labbra. Così l'anno trascorso Mara Venier e Ornella Vanoni. Le due amiche erano a cena fuori con amici e parenti, c'era anche il marito di Venier, Nicola Carraro, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: hanno partecipato al galà vip in stile Broadway organizzato dal lussuoso albergo.

Ornella e Mara hanno deliziato i loro fan con un video a dir poco epico di auguri: da un lato l'allegria arcinota della conduttrice di Domenica In e dall'altra il sarcasmo spiazzante della cantante.

Poco prima della mezzanotte Venier ha condiviso questo filmato in cui lei, con grande entusiasmo, ricordava che mancava pochissimo all'inizio del 2024 e di tutta risposta Vanoni ha affermato serafica: "Due palle che non ne posso più, quando arriverà non cambierà niente. Domani sarà uguale a oggi... Quindi una tragedia". Poco dopo però la mezzanotte è scoccata veramente e si sono scambiate un tenero bacio sulla guancia.