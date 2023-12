Mara Venier in vacanza con Renato Zero e Ornella Vanoni: foto e video della straordinaria reunion tra amici

Mara Venier, Renato Zero e Ornella Vanoni abbracciati e sorridenti davanti all'obiettivo di una fotocamera: nulla di straordinario se l'immagine arrivasse dallo studio di un programma televisivo dov'è possibile ritrovare insieme colleghi di tale calibro. Ma l'ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla conduttrice di Domenica In non ha nulla a che fare con il contesto mediatico illuminato da fari e luci artificiali: lei, il cantautore romano e l'artista milanese si trovano in vacanza come semplici amici di lunga data, felici di trascorrere qualche giorno di relax lontani dagli impegni lavorativi messi in pausa in questo periodo di feste di fine anno.

"Che bello stare in vacanza con i miei amici" scrive Venier a corredo della foto che subito ha catturato l'attenzione degli utenti, piacevolmente colpiti da un gruppo così affiatato anche in un ambiente estraneo a quello professionale. Tra loro Alberto Matano, Elodie, Raoul Bova, pronti a commentare con emoji e parole piene di affetto l'eccezionale immagine che bene rende il concetto di amicizia tante volte espresso da MaraVenier durante le interviste ai suoi ospiti, quando sottolinea la rarità dei legami veri in un ambito come quello dello spettacolo. Una circostanza che questa foto sembra rappresentare al meglio. "Un programma in prima serata! Date un programma in prima serata questi tre!" scrive qualcuno; "La storia della musica e della tv" aggiunge qualcun altro; "Mettete gioia solo a gurdarvi" si legge ancora tra le osservazioni dei follower con cui è stato condiviso anche un video di un momento del pranzo trascorso insieme. Un'altra riprova dell'amicizia che unisce tre grandi protagonisti della musica e della tv.

(Di seguito il video pubblicato da Mara Venier tra le storie Instagram)