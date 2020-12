Massimo Boldi innamorato: “Chiedo a Irene di vivere con me”

Massimo Boldi è tornato insieme alla fidanzata Irene Fornaciari dopo la separazione annunciata lo scorso luglio. “Le dissi chiaramente che Irene sarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati”, spiega l’attore alla giornalsita del settimanale Oggi riguardo al suo controverso rapporto con la 41enne lucchese: “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”.

Resta un ostacolo: l’approvazione delle figlie di Massimo Boldi: “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così”, confida Boldi: “Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”.

Massimo Boldi e la storia d'amore con Irene Fornaciari

La relazione con Irene Fornaciari ha aperto un nuovo capitolo sentimentale per Massimo Boldi, segnato prima dalla morte della moglie Marisa e poi da esperienze rivelatesi fallimentari. I due si sono conosciuti durante un viaggio in treno nel 2019, poi piano piano la decisione di fidanzarsi. “Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria”, raccontò l’attore 74enne nel salotto del programma di Rai Uno ‘Italia Sì’ accanto alla sua compagna.

"Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone", disse ancora Boldi, per nulla spaventato dalla differenza di età di 34 anni che intercorre tra lei e la compagna, entusiasta per la complicità che contraddistingue il loro rapporto. "La leggerezza è qualcosa di fondamentale. Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film", le parole dell’imprenditrice con cui adesso ha iniziato una nuova importante fase del loro rapporto.