Matilde Brandi attacca l’ex via social: “Quando sono uscita dal GF frequentava già quella donna, vergogna”

A qualche ora dall’intervista che verrà trasmessa nel talk di Canale 5 ‘Verissimo’ nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio, sui social Matilde Brandi ha aggiunto dettagli sulla fine della sua relazione con il compagno Marco Costantini che ha accusato di averla lasciata con un messaggio.

Attraverso un post pubblicato su Instagram nella notte, la ballerina è tornata sulla dolorosa vicenda personale affermando di essere venuta a conoscenza della presenza di un’altra donna nella vita dell’uomo già durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Evidente l’amarezza per il comportamento dell’ex che, tiene a ribadire, resta un papà straordinario per le loro figlie gemelle, Sofia e Aurora.

Matilde Brandi contro l’ex compagno: lo sfogo sui social

“Metto questo post prima che esca la mia intervista domani per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità!”, ha esordito Matilde Brandi nel post pubblicato su Instagram: “Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui”.

“Detto questo sono felice perché so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno”, ha aggiunto ancora Brandi descrivendosi come amareggiata per quanto accaduto, ma comunque pronta ad augurare il bene all’uomo che 14 anni fa l’ha resa madre delle sue gemelle: “Non c'è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla ! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene ( come ha fatto lui con me) è un papà straordinario e questo basta!”.

La storia d’amore tra Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini

Matilde Brandi aveva lasciato trapelare i dettagli della crisi con il compagno Marco Costantini già durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. “Mi dice poche volte ti amo”, aveva confidato la ex concorrente riferendosi alle tensioni che si sarebbero acuite una volta tornati insieme dopo il reality. "Non c’è una quadra – aveva ammesso - C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no”.

La ballerina e il commercialista fanno coppia dal 2004 e due anni dopo sono diventati genitori delle gemelle Sofia e Aurora. In riferimento al matrimonio mai celebrato, Matilde Brandi aveva raccontato come entrambi non ne avessero sentito bisogno: “In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”. Adesso, però, la storia pare essere definitivamente arrivata al capolinea.