Chi è Marco Costantini, il compagno di Matilde Brandi

Reduce dall’esperienza del GF Vip, Matilde Brandi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo confidando la crisi con il compagno Marco Costantini che, una volta rientrata nella vita reale, si è fatta più delicata.

La ballerina, tra le assolute protagoniste della tv degli anni Novanta grazie a programmi come ‘Domenica In’ e ‘Scommettiamo che?’, fa coppia con il commercialista dal 2004. Classe 1964, l’uomo è il padre delle due figlie gemelle di Matilde Brandi, Sofia e Aurora, nate nel 2006 e presentate dalla showgirl nel servizio che il settimanale Chi ha dedicato loro qualche mese fa. La coppia non si è mai sposata.

Matilde Brandi in crisi con il compagno Marco Costantini

Matilde Brandi aveva lasciato trapelare i dettagli della crisi con il compagno già durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. “Mi dice poche volte ti amo”, aveva confidato la ex concorrente riferendosi alle tensioni che si sarebbero acuite una volta tornati insieme dopo il reality. "Non c’è una quadra - ha ammesso nell'ultima intervista rilasciata - C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no”. In riferimento al matrimonio mai celebrato, Brandi ha poi aggiunto: “Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto".

Le figlie gemelle di Matilde Brandi e Marco Costantini

Una famiglia impreziosita dalla presenza di Aurora e Sofia, le bellissime gemelle 14enni nate dall’unione tra Matilde Brandi e Marco Costantini: “Le miei figlie, però, resteranno con me”, ha affermato la showgirl parlando delle sue ragazze, per le quali ha rinunciato alla carriera. “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro (…) L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”, aveva detto al settimanale Chi.

In passato Matilde Brandi cebbe una relazione con l’attore Paolo Calissano “La fine di quella relazione, per certi versi, fu un vero e proprio trauma e certe lesioni, dopo anni, fortunatamente vengono cancellate”, ha ricordato Brandi: “Ci siamo rivisti dopo tanto tempo al matrimonio di Stefania Orlando. L’ho trovato felice e sereno”.