"Nuda in Vacanze di Natale? Fui ingannata": Megan Gale torna a parlare dopo anni

Era il 1999 quando Megan Gale arrivò in Italia. Allora la modella australiana non aveva ancora 24 anni e lo spot della compagnia telefonica Omnitel, oggi Vodafone, le diede una popolarità tale da renderla assoluta protagonista dello spettacolo di quell'epoca, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo accanto a Raffaella Carrà e una parte nel film Vacanze di Natale di Carlo Vanzina. Oggi Megan Gale ha 47, vive a Melbourne con il marito Shaun Hampson, ex calciatore, e i loro due figli River e Rosie, 9 e 5 anni. Del suo passato ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera che, dopo anni, ha ripercorso il suo passato e raccontato un presente lontano dalla tv.

"Era difficile andare in giro tranquilla: c'era sempre qualcuno che mi riconosceva e gridava il mio nome e una piccola folla mi si radunava intorno, 20-30 persone che volevano un autografo, una foto o semplicemente erano eccitati dall’avermi incontrata" ricorda la modella che in quegli anni, propri grazie a Omnitel/Vodafone, di cui era testimonial, ha girato il mondo, dall'Argentina al Brasile, dalla Francia, alla Spagna, Tailandia, Sudafrica, Stati Uniti, Canada. "Il pro è che ti si aprono un sacco di opportunità. Il contro è che perdi la privacy. Per fortuna ho avuto una famiglia, amici e fidanzato comprensivi. Però non potevamo andare a cena o a passeggiare senza che un fotografo ci seguisse" aggiunge ancora Gale. Bellissime le parole per Raffaella Carrà: "Una star assoluta, una leggenda. La sua bravura mi metteva in soggezione, ma parlava benissimo l’inglese e a ogni riunione si assicurava che avessi capito, fossi a mio agio, andasse tutto bene. Mi ha protetta" dice di lei che nel 2001 affiancò a Sanremo.

La scena di nudo in "Vacanze di Natale"

Dopo il successo con gli spot pubblicitari e prima del Festival di Sanremo, Megan Gale prese parte al cast di Vacanze di Natale 2000 con la regia di Carlo Vanzina. Nel film girò una scena di nudo sotto la doccia che non era stata concordata, dettaglio che oggi rivela non le sia andato giù.

"Mi indispose abbastanza" confida: "Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto".

Se in questi anni ha ceduto alla chirurgia estetica? "No, non credo di averne bisogno" Shaun non è un grande fan di queste pratiche e ai miei figli piaccio naturale: non amano che mi trucchi", ha aggiunto.