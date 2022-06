Meghan e Harry presentano Lilibet due giorni dopo il suo primo compleanno: l'omaggio per nonna Elisabetta

Capelli rossi, occhi chiari, un sorriso dolcissimo: eccola, finalmente, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. La secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle ha compiuto un anno il 4 giugno, ma solo due giorni il suo primo compleanno è stata presentata al pubblico dalla coppia che l'ha festeggiata a Frogmore Cottage, in Inghilterra, alla presenza di pochi amici intimi e qualche parente. Tra loro il fotografo Misan Harriman, autore delle immagini scattate durante "un picnic informale e intimo, con amici e familiari" - come ha fatto sapere il portavoce dei Sussex - e poi pubblicate sul suo account Instagram: "È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua! Gioia e truccabimbi tutt'intorno" è stata la didascalia scritta a corredo del post che raccoglie le immagini, una della piccola festeggiata da sola e l'altra in bianco e nero dove compare di nuovo in braccio a mamma Meghan.

La foto di Lilibet dopo i festeggiamenti per la regina Elisabetta

Di norma le foto celebrative dei membri della famiglia reale arrivano nel giorno del loro compleanno, ma stavolta è stato diverso. L'immagine della piccola Lilibet (già mostrata ma non così nitidamente a Natale scorso) è stata resa pubblica solo dopo il 4 giugno, giorno in cui i festegiamenti per il Giubileo della regina Elisabetta erano all'apice. Chiara, dunque, la scelta di Harry e Meghan di rispettare la nonna, consapevoli del fatto che presentare la bimba durante le giornate a lei dedicate avrebbe distolto l'attenzione dalla sovrana e probabilmente essere considerato un gesto poco cortese. Ma in questa eccezionale quattro giorni di celebrazioni ogni dettaglio è stato volto al massimo riguardo per la sovrana, compresa la decisione dei nipoti "ribelli" di tornare in patria e farla conoscere alla bisnonna di cui porta il nome e che ha potuto finalmente conoscere e abbracciare, ma lontano dalle telecamere. Come nei momenti più preziosi, quelli più preziosi da vivere in privato.