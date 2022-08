Michael Bublé papà per la quarta volta: è nata Cielo

Michael Bublé è di nuovo papà. Il cantante e la moglie Luisana Lopilato hanno annunciato il lieto evento sui social, con una foto che mostra il piedino della piccola Cielo Yoli Rose tra le loro mani, la quarta figlia dopo Noah, Elias e Vida. "Dall'amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite", si legge nella didascalia: "Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà".

L'amore tra Michael Bublé e la moglie Luisiana Lopilato

La notizia della quarta gravidanza di Luisana Lopilato era arrivata a febbraio, con il video I'll Never Not Love You che omaggiava l'amore tra il cantante e la moglie dal primo incontro al presente. Luisana Lopilato e Michael Bublé si sono sposati nel 2011 e nel corso di questi anni hanno dovuto affrontare la prova difficilissima della malattia del figlio Noha, ora fortunatamente fuori pericolo.

Il bambino aveva solo tre anni quando nel 2016 gli fu diagnosticato un cancro che lo ha costretto a vari cicli di chemioterapia. Nel 2017 le sue condizioni sono nettamente migliorate e ora la splendida famiglia si gode la serenità della nuova nascita.