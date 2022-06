Michelle fa sul serio ed "entra" nella famiglia di Giovanni: le foto delle presentazioni

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini va avanti ormai da mesi. Benché ancora nessuno dei due abbia ufficializzato il legame, le foto che mostrano la coppia scambiarsi baci e gesti teneri oppure passeggiare serenamente per le vie di Roma come di Milano confermano la relazione che adesso pare arrivata a una certa stabilità.

E' il settimanale Oggi ad aggiungere ora un ulteriore elemento al prosieguo della storia tra la showgirl 45enne e il medico 41enne: nell'ultimo weekend trascorso nella Capitale dove lui, originario di Sassari, ha anche impegni lavorativi, non sono mancati incontri con i parenti di lui, nello specifico la sorella Lisa e il nipote. Dettagli importanti che effettivamente confermano l'equilibrio della coppia. Ma, almeno per ora, gli incontri sembrerebbero limitati alla famiglia di lui. Per quella di Michelle pare ci voglia ancora del tempo, anche perché la separazione da Tomaso Trussardi è ancora recente e le figlie nate dal suo matrimonio vanno tutelate il più possibile.

(Di seguito le foto pubblicate da Oggi)

Perché Michelle Hunziker non ufficializza la storia con Giovanni Angiolini

E sarebbero proprio le figlie, Sole e Celeste, di 8 e 7 anni, i motivi per cui Michelle Hunziker preferisce non ufficializzare ancora la storia con Giovanni Angiolini. Stando alla ricostruzione del settimanale, la showgirl vorrebbe dare loro ancora del tempo per comprendere la nuova situazione sentimentale della mamma che per questo procede con i piedi di piombo.

E Tomaso? In questi giorni l'imprenditore si è concesso del tempo libero con le sue bimbe a Gardaland, parco divertimenti in cui è stato fotografato sereno e sorridente sulle varie attrazioni, come mostrano le foto che hanno catturato la gioia di un bel rapporto tra papà e figlie.