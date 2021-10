Elio e le Storie Tese replicano a Miriam Leone bullizzata per le sopracciglia: l’esilarante commento è virale

Resteranno a lungo impresse nella memoria social le foto di Miriam Leone in abito da sposa, nel culmine di una bellezza che la pone tra le donne italiane più affascinanti del momento. In occasione del suo matrimonio con Paolo Carullo, i lineamenti della 36enne catanese, valorizzati dagli occhi verdi e dai capelli rossi (ora diventati biondi), sono stati destinatari dei complimenti di migliaia di fan, tutti concordi nell’ammirare un volto che però - strano ma vero - nel passato è stato destinatario di scherno.

"Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese", ha confidato di recente Miriam, soffermandosi sul dettaglio delle sue sopracciglia grandi e folte per cui da adolescente si sentiva presa in giro. Oggi l’aneddoto così raccontato risuona decisamente curioso alle orecchie di chi considera Miriam Leone la più bella Miss Italia della storia, ritenuto inconcepibile dai fan tra cui in queste ore è spiccato anche lo stesso Elio citato dall’attrice.

Sui profili social del gruppo, ecco infatti arrivare il commento: "E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati “i Miriam”?" l’ironico interrogativo scritto a margine di un intenso primo piano dell’attrice che, a margine della citazione, ha aggiunto: "Nuovo gruppo The Sopracciglis" corredato dall’hashtag #tantolove. Migliaia i like al post della band da parte dei fan divertiti da una battuta che è un ennesimo attestato di riconoscimento alla bellezza di Miriam Leone.