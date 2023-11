Morgan contro X-Factor: "Manderanno dei mei fuorionda". Ma la verità è un'altra

Poco prima che andasse in onda la terzultima puntata di X-Factor su SkyUno Morgan ha pubblicato un lungo video in cui annunciava che sarebbero stati mandati in onda dei fuorionda che lo avrebbero dipinto in maniera negativa. Ma niente di quanto dichiarato dall'ex giudice della trasmissione si è avverato.

Il lungo sfogo di Morgan prima di X-Factor

Nel video, pubblicato pochi minuti prima dell'inizio della puntata andata in onda ieri sera, 23 novembre, Morgan ha parlato molto e ha puntato il dito contro Sky poiché lo avrebbe "licenziato, rimuovendomi da un incarico di lavoro senza legittimità e senza motivo".

"Si sta configurando una situazione anomala e anticostituzionale - ha affermato Morgan -. C’è questa notizia: a X Factor questa sera vogliono mandare dei fuori onda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Ma dopo avermi licenziato, loro possono pensare di avermi lo stesso nella loro puntata?". Una domanda retorica alla quale però c'è una risposta: no. Ieri sera, infatti, il nome di Morgan non è stato praticamente mai pronunciato, sono però state fatte delle battute su di lui. "Loro mi hanno licenziato, rimuovendomi da un incarico di lavoro senza legittimità e senza motivo. Adesso vogliono avermi ugualmente nel loro programma pur avendomi descritto come un elemento negativo, senza che io abbia fatto nulla di negativo. Anzi, avendo portato contenuti musicali nella loro trasmissione morente perché non la guardava più nessuno", ha dichiarato ancora il cantautore tirando in ballo quanto dichiarato da Fedez a Striscia la notizia in occasione della consegna del Tapiro d'oro.

Lo sfogo dell'ex Bluevertigo è poi continuato: "Mi hanno avuto. La gente è tornata a parlare di X Factor e a guardare X Factor. Mi hanno umiliato, provocato e pare che questa sera vogliano fare una cosa immorale nei confronti del lavoratore che io sono. Usano la mia figura ancora pur avendomi cacciato. Vogliono convincere la gente che io sia un bruto quando invece non esiste in televisione il concetto di fuori onda perché siamo microfonati sotto le giacche". Una lunga spiegazione in cui spiega che tutto quello che potenzialmente Sky potrebbe avere di negativo su di lui in realtà fa parte di una sceneggiatura: "Loro vorrebbero far credere che quando uno sta facendo una sceneggiatura televisiva sta agendo veramente nella realtà? Vogliono spacciarla per verità. Il mio vaff*** fa parte del racconto televisivo, è una sceneggiatura, non esiste fuori onda in televisione".

"Anche il vaff** fa parte del racconto televisivo, non è un’offesa. Immaginatevi, facciamo un film: Jack lo Squartatore, che nel film fa lo squartatore, dopo viene denunciate perché simula di squartare le persone. Dicono che mandano in onda i fuorionda, ma i fuorionda sono racconto televisivo, sono una narrazione che loro hanno potuto far solo perché c’ero io", ha ribadito. "Si può sintetizzare con Morgan è lì per fare Morgan, e se fa Morgan lo cacci? Adesso però loro che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso, perché sennò la gente lo guarda comunque per vedere le vicissitudini di questa questione. Invece non devono averlo, non devono avere la botte piena e la moglie ubriaca. In che realtà siamo? Opponiamoci a questa cosa. È un’ingiustizia, una scorrettezza. Mi stanno massacrà", ma in realtà nessuno ha avuto Morgan ieri sera.