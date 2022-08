Le foto di Morgan, tenero papà al mare con Maria Eco

Quando si parla Morgan il pensiero va immediatamente alle sue esternazioni eccessive e sopra le righe. Dimenticate tutto questo, la rivista di gossip “Chi” racconta di un Morgan inedito nei panni di papà affettuoso. Il cantante è stato pizzicato dal settimanale di Alfonso Signorini al mare ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, mentre si prende cura dell’ultimogenita Maria Eco.

Tutte le attenzioni per Maria Eco

La piccola è nato nel 2020 durante il lockdown dalla relazione di Castoldi con Alessandra Cataldo, 48 anni, di origine ligure. Dopo 3 anni d’amore la relazione è finita ma a tenere uniti Morgan e Alessandra c’è l’amore per Maria Eco. La donna è infatti stati pizzicata in spiaggia insieme all’ex compagno, il che potrebbe far pensare ad un ritorno di fiamma, ma le attenzioni di papà Marco sono rivolte tutte alla sua bambina. Tra giochi in acqua, scherzi e coccole, Morgan si mostra un tenero papà, ben lontano dal personaggio maledetto e ribelle che siamo abituati a vedere in tv. I rapporti con l’ex compagna Alessandra Cataldo, sono “caratterizzati da alti e bassi”, rivela la rivista, ma evidentemente l’artista per il bene della sua piccola riesce ad andare oltre.

Rapporti difficili con le figlie

Il cantautore ha un rapporto difficile con la paternità. Suo padre si tolse la vita quando aveva solo 16 anni. Da quel momento Morgan ha dovuto combattere contro l’assenza della figura paterna che era per lui un punto di riferimento. I rapporti dell’artista sono infatti altalenanti con le ex compagne, così come con le figlie. Morgan oltre che di Maria Eco è infatti papà di Anna Lou (2001) nata dalla relazione con Asia Argento, durata dal 2000 al 2007, e di Lara (2021) figlia dell’ex concorrente di X-Factor Jessica Mazzoli. La cantante rivelò che Castoldi era totalmente assente con Lara, ma dopo anni di battaglie è tornato il sereno, tanto che Morgan ha ballato con la piccola durante una puntata di “Ballando con le stelle”. Sembrerebbe tutto più facile per Casoldi con Maria Eco, l'artista ha ammesso di avere la fortuna di vivere con la sua terzogenita e di avere un rapporto decisamente migliore rispetto alle prime due eredi.

Le foto di Chi