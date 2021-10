Morgan senza filtri sulla storia avuta con Selvaggia Lucarelli: "Un ottimo partito"

"Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni". Così Selvaggia Lucarelli si è presa la sua rivincita, durante la prima puntata di Ballando con le stelle, davanti a un Morgan silente e in attesa del suo giudizio. Quando si dice "la ruota gira".

Negli inediti panni del ballerino, il musicista ha ritrovato nel programma una delle sue ex fiamme, ovvero la giornalista, che non ha mai fatto segreto della loro frequentazione, anzi, ha approfittato della ghiotta occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe. A distanza di due settimane lui replica sulle pagine di Chi: "Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l'ho conosciuta e l'ho frequentata: il fatto che non l'abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker". Se la cava con una battuta Morgan, sperando di archiviare definitivamente la questione che invece è tornata dopo anni ad animare la cronaca rosa.

"Non è stato capito il mio linguaggio artistico"

Arrivato con la sua aurea da 'artista maledetto', l'ex frontman dei Bluvertigo si sta rivelando un ottimo allievo. Le voci su un suo forfait già dopo le prime puntate (quotatissimo), sono state messe a tacere sulla pista con delle performance impeccabili e soprattutto con la grande disciplina che sta dimostrando. "Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come 'maledettismo'" ha detto Morgan, concludendo: "Non è stato capito il mio linguaggio artistico".