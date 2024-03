Bufera su Ornella Muti e figlia in Russia: "Qui siamo libere di esprimerci"

È Ciro Cirullo, street artist conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, "in Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano.

Un grande murale di Ornella Muti, realizzato proprio dallo street artist, è stato inaugurato nella città russa di Sochi alla presenza dell'attrice e rimarrà a ricordo del forum mondiale della gioventù. Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla Via Khudyakov. "Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti" ha detto Jorit, citato dai media russi. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia.

A tirarsi dietro una pioggia di critiche sono però proprio le attrici Ornella Muti e Naike Rivelli (madre e figlia), per via delle dichiaraizioni rilasciate per l'occasione: "Qui siamo libere di esprimerci su tutto - ha detto Rivelli in un video postato sui social - dalla pace all’ecofashion, è stato bello poter dire la nostra". “C’è un grande affetto e ammirazione nei miei confronti - ha detto Muti- è stata un’emozione grandissima parlare al forum dei giovani russi". Molte le critiche sui social. Qualcuno scrive: "Se vi sentite così libere, perché non ci restate?".