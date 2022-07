Paola Di Benedetto e Rkomi: l'amore è già finito (forse per colpa di una terza persona)

Sono solo ricordi quei baci che si sono scambiati tra le vie di Milano e prontamente fotografate dai paparazzi. Tra Paola Di Benedetto e Rkomi l'amore sembra già essere svanito. Il loro, forse, potrebbe essere considerato più un fuoco di paglia (non per l'intensità dei sentimenti, che non possiamo conoscere ma per la durata), anziché una vera e propria relazione: secondo le ultime indiscrezioni i due si sarebbero lasciati.

Ad aggiugere dei dettagli particolari ci ha pensato Deianira Marzano, ovvero Miss Gossip come si è rinominata lei, che ha rivelato un particolare interessante su Paola: "Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare". Nessuna informazione in più, solo la presunta presenza di una terza persona. La stessa Marzano pochi giorni fa, rispondendo sempre alle domande dei suoi follower, aveva già lasciato intendere che i due si fossero lasciati e aveva ipotizzato anche che il loro legame potesse essere solo una trovata pubblicitaria.

Vero è che ormai da giorni, per la precisione dopo le foto della cena con i Ferragnez, sui loro social non era possibile trovare neanche una minima traccia della loro relazione. Secondo Pipol Gossip sarebbe stato il cantante a lasciare Di Benedetto e non per un presunto tradimento, ma perché non voleva più essere al centro dei pettegolezzi.