Paola Ferrari beccata con un altro dopo 25 anni di matrimonio: è finita con De Benedetti?

È un'estate già infuocata per Paola Ferrari, beccata a Ibiza con un uomo misterioso che sembra a tutti gli effetti essere il suo nuovo amore. Le foto, pubblicate da Diva e Donna, sono inequivocabili, i due camminano abbracciati, non si lasciano un istante, si baciano e sorridono in compagnia di altri amici, mentre lei si lascia coccolare radiosa.

La giornalista non si nasconde e si vive la sua dolce compagnia alla luce del sole, anzi, al chiaro di luna. La domanda allora viene spontanea: è finito il matrimonio con Marco De Benedetti? I due sono sposati da 25 anni e hanno due figli, ma nessuno di loro ha mai ufficializzato una presunta separazione. Proprio qualche mese fa, ospite a Oggi è un altro giorno, Paola Ferrari aveva parlato dell'amore per il marito e dell'importanza della famiglia che hanno costruito insieme.

Sarà un flirt estivo - o un'"amicizia speciale" - che lascia il tempo che trova? Chissà. Per il momento, a giudicare dalle immagini, la giornalista sembra cotta. E l'estate è ancora lunga...