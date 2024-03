Pier Silvio Berlusconi, relax a Portofino con Silvia Toffanin e i figli: le foto di famiglia

Una passeggiata tutti insieme, poi la sosta al sole in un locale di Portofino: così sono stati immortalati dal settimanale Gente Pier Silvio Berlusconi con la compagna Silvia Toffanin e i loro figli Lorenzo Mattia di 13 anni e Sofia Valentina, di 8. Eccezionali sono gli scatti che talvolta mostrano la riservatissima famiglia dell'ad di Mediaset, da tempo di casa nella cittadina ligure scelta come luogo in cui vivere quando gli impegni lavorativi non richiedono la loro presenza a Milano. E a breve, proprio in una villa a Portofino da poco ristrutturata, la coppia dovrebbe trasferirsi, a dimostrazione di un legame sempre più stretto con il gioiello ligure. Una scelta che ha suscitato anche l'ironia di Fiorello durante il suo Viva Rai 2: "Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin", ha scherzato lo showman.

L'amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin, 44 anni, e Pier Silvio, 54 anni, si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui ancora non era l'amministratore delegato di Mediaset (lo diventerà nel 2015). Dopo nove anni insieme è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia, 2010, e nel 2015 è nata Valentina Sofia. I due non si sono mai sposati, ma nel 2019 è circolata la notizia che un matrimonio in gran segreto ci sarebbe stato. Silvia e Pier Silvio non hanno profili social per una ormai nota riservatezza che rende straordinarie le immagini della conduttrice di Verissimo fuori dal suo studio televisivo.