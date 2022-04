Pierluigi Pardo diventa papà (grazie alla compagna "segreta")

Pierluigi Pardo diventa papà per la prima volta. Cicogna in arrivo nella casa del giornalista e telecronista sportivo, attualmente in forza presso Dazn. Dopo la separazione dalla sua ex moglie Simona Galimberti, Pardo ha trovato un nuovo amore che custodisce gelosamente e grazie al quale affronterà per la prima volta la paternità a 48 anni.

A rivelare la notizia è il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana. Nessun dettaglio aggiunto sul tempo della gravidanza, ma è noto il sesso: il fioco sarà azzurro, il primo figlio di Pardo sarà un maschietto.

Chi è la fidanzata?

Resta il mistero sull'identità della compagna, su cui il giornalista tiene il massimo riserbo. Mai i due si sono immortalati insieme su Instagram, né i paparazzi sono riusciti nell'intento di pizzicarli insieme in uno scatto. E' comunque grazie a lei che il conduttore ha ritrovato il sorriso dopo la fine del (breve) matrimonio con Simona Galimberti, di professione imprenditrice di pasticceria e proprietaria di un laboratorio di torte. I due non hanno mai avuto figli.

Il lavoro a Dazn e la causa legale con Mediaset

Romano, classe 1974, ex storico volto della trasmissione sportiva Tiki Taka in onda su Italia Uno, Pardo lavora come telecronista di DAZN per le stagioni che vanno dal 2021 al 2024. Proprio in queste settimane ha preso il via su DAZN il suo nuovo programma di approfondimento del lunedì sera Supertele - Leggero come un pallone. Una svolta professionale dopo le tensioni con Mediaset (che ha portato le parti in tribunale).