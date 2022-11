Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, arriva la proposta di matrimonio in diretta tv (ma è uno scherzo)

È finalmente arrivata la proposta di matrimonio da parte di Perpaolo Pretelli a Giulia Salemi. L'ex gieffino, infatti, si è messo in ginocchio in diretta tv davanti alla sua fidanzata e sembrava proprio intenzionato a chiederle la mano. Peccato, però, che si trattava solo di uno scherzo. È successo nell'ultima puntata di Salotto Salemi, lo show condotto dall'opinionista social del Grande Fratello Vip dove la conduttrice di origine persiana è stata vittima di uno scherzo del suo fidanzato che le ha fatto credere di voler diventare suo marito, almeno per un attimo.

Il siparietto tra i due fidanzati il cui amore è nato proprio all'interno della casa del Gf Vip ha divertito tutti tranne Giulia che, anche se ha reagito con una risata allo scherzo del suo fidanzato, non ha potuto che chiamarlo "cretino".

Giulia e Pierpaolo sono una coppia affiatatissima e con grandi progetti per il futuro. I due, infatti, che stanno insieme da due anni, hanno annunciato che presto andranno a convivere e immaginano il futuro l'uno accanto all'altra. La stessa Giulia ha rivelato, rispondendo alla domanda di Pierpaolo: "Come ti vedi tra dieci anni" di volere diventare mamma, manager e una conduttrice riconosciuta.

"Mi vedo una donna, mamma, manager. Sogno una mia famiglia, voglio una figlia, due sarebbe top - ha ammesso Giulia - Mi vedo una conduttrice affermata e riconosciuta. Vorrei investire anche in altre cose, avere sempre accanto un piano B, un materassino dove cadere sempre in maniera morbida".

La (finta) proposta di matrimonio di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

Il divertente sketch di Pierpaolo è iniziato con lui che si inginocchia, davanti alla sua fidanzata, dicendole: "Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo". Lei è rimasta immobile e senza aprire bocca credendo davvero che il suo fidanzato le stesse chiedendo di sposarla. Poi, un attimo dopo, si sente Pierpaolo dire: "una cena insieme" ed è così che scoppia a ridere e spinge Giulia a urlare: "Ma sei un cretino". Ora i fan dei Prelemi non aspettano altro che vedere quando arriverà la vera proposta di matrimonio.