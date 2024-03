Foto Kate, principe William rompe il silenzio: "Mia moglie è un'artista"

A pochi giorni dal disastroso errore di comunicazione il principe William ha visitato un centro giovanile a Londra e lì ha partecipato ad alcune attività, tra cui una sessione di decorazione di biscotti. Proprio durante l'attività il principe del Galles con una battuta ha cercato di girare intorno alla scandalo della foto ritoccata che è stata pubblicata, e data alle agenzie di stampa, sul profilo Instagram di Kensington Palace. A poco sono servite le scuse di Kate in cui ha spiegato che come ogni fotografo dilettante ha provato, non con successo, a ritoccare la foto.

"Mia moglie è l'artista" di casa, ha scherzato William, evitando di parlare dello scandalo mentre stava decorando alcuni dolcetti con un gruppo di bambini. Una frase tanto innocente quanto azzeccata che fa capire come il futuro erede al trono sia sempre, e comunque, dalla parte della moglie.

Il primogenito di Carlo III ha riso e scherzato con i bambini e gli adulti presenti, si è mostrato sereno e proprio questa sera, 14 marzo, prenderà parte a un altro evento pubblico: la consegna del un premio annuale in memoria di sua madre, la compianta lady Diana. Suo fratello Harry parteciperà ma da remoto e si collegherà solo dopo che William non sarà più presente.