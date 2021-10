La regina Elisabetta in ospedale: "Ha bisogno di totale riposo"

Momenti di apprensione per la regina Elisabetta, che ha trascorso la notte tra mercoledì e giovedì in ospedale per "accertamenti preliminari", costretta ad annullare la sua visita in Irlanda del Nord. Lo ha riferito Buckingham Palace in un comunicato: "Dopo il parere medico riguardo la necessità di diversi giorni di riposo, la Regina mercoledì pomeriggio si è recata in ospedale per alcuni accertamenti preliminari, facendo ritorno al Castello di Windsor intorno all'ora di pranzo di giovedì. E' sempre rimasta di buon umore".

La sovrana 95enne è stata visitata dagli specialisti dell'ospedale privato King Edward VII nel centro di Londra, come fanno sapere i media britannici, e nei prossimi giorni resterà sotto controllo medico. Riposo assoluto per lei, che non veniva ricoverata dal 2013. Sempre in ottima salute, secondo rumors di palazzo Elisabetta avrebbe accusato la morte del marito Filippo, scomparso lo scorso 21 aprile.

A giugno i festeggiamenti per i 70 anni di regno

Il prossimo febbraio la regina Elisabetta taglierà un traguardo finora mai raggiunto da nessuno dei suoi predecessori. Il Giubileo di platino, ovvero 70 anni di regno. I festeggiamenti, però, sono posticipati a giugno, con la bella stagione, quando compirà 96 anni. Previste parate, cerimonie, concerti e il Big Jubilee Lunch, un pranzo offerto con lunghe tavolate in tutto il Regno Unito. Le celebrazioni andranno avanti per un anno intero in tutti i paesi del Commonwealth.