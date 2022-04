Rita Rusic sgancia un retroscena (inaspettato) su Roberto Benigni: "Delusissima da lui"

Com'è da tradizione, i migliori pettegolezzi escono oggi dalla trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani. A sganciarle, questa volta, è Rita Rusic, attrice e produttrice, ex moglie del produttore Vittorio Cecchi Gori. Nel mirino diversi personaggi dello spettacolo con cui ha lavorato e, tra i tanti, Roberto Benigni.

Senza fronzoli, Rusic ha raccontato a Fagnani la più classica delle disavventure, ovvero il fatto che tutti si sono dileguati quando si è separata con l'ex marito. Il riferimento è sia ad attori che a registi. "Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti", ha detto senza peli sulla lingua. Per poi fare nomi e cognomi. Quando infatti Fagnani ha domandato se il riferimento fosse anche a Benigni, attore e regista toscano di cui Rusic ha prodotto La vita è bella, film che gli è valso l'Oscar nel 1999, la 61enne ha risposto: "Mi ha delusa? Assolutamente sì! Ho prodotto La vita è bella, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto. Quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala, mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male". Nessuna replica al momento da parte del diretto interessato. E dubitiamo che ci sarà, visto quant'è amante della riservatezza Benigni.