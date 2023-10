Roberta Morise, il nuovo amore è lo chef pluristellato Enrico Bartolini. La foto dell'anello

Roberta Morise, 37 anni, ed Enrico Bartolini, 43: una nuova coppia scoperta dai paparazzi, ma che sembra già essere molto affiatata. Lei ex Miss Italia, quand aveva solo 18 anni, e conduttrice, lui è lo chef italiano con più stelle Michelin e il secondo del mondo. Una vera e propria star che però è meno nota al grande pubblico, ma famosissimo a livello internazionale nel suo settore (il suo primo lavoro in tv risale all'anno scorso quando è stato il giudice di Celebrity Chef di Alessandro Brghese).

I due sono stati fotografati dai paparazzi del settimanale Chi mentre passeggiavano a Roma, dopo aver pranzato in un noto ristorante. I due negli scatti si baciano, si abbracciano, si coccolano senza alcuna paura di essere visti e poi guardando meglio la mano sinistra della storica ex di Carlo Conti è impossibile non notare che all'anulare porta un anello. Che sia un anello di fidanzamento? Vedendo la forma e l'affiatamento che c'è tra i due è normale che sorga il dubbio ma al momento sono solo congetture.