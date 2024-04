Morte Cavalli, il 'rivale' Giorgio Armani: "Distante da me, ma di lui ho sempre avuto enorme rispetto"

In perfetta antitesi, poli opposti, eppure legati da una profonda stima reciproca. Roberto Cavalli e Giorgio Armani hanno fatto la storia della moda italiana seppure con generi completamente diversi, per molti aspetti inconciliabili, e oggi che lo stilista toscano non c'è più - scomparso a 83 anni dopo una lunga malattia - il collega gli rende omaggio con commozione.

Armani ha affidato a X le sue parole: "Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto - ha scritto - Roberto era un vero artita. selvaggio e meraviglioso nell'uso delle stape, capace di trasformare la fantasia in abiti seduceti. Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve di toscanaccio mancherà molto".

Mr Armani pays tribute to Roberto Cavalli. pic.twitter.com/gTW4pP1T72 — Armani (@armani) April 12, 2024

L'omaggio di tanti vip italiani

A ricordare Roberto Cavalli sui social in queste ore tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Affranta Simona Ventura, che ha spesso vestito Cavalli all'apice della sua carriera televisiva, tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000: "Buon viaggio Roberto Cavalli - ha scritto sui social, accanto a una loro foto - testimone di un tempo glorioso in cui ci siamo tanto divertiti e, nell'arte e nella moda, battevamo tutti! Mi mancherai! Grazie". Scossa dalla notizia Lorella Cuccarini: "Che dispiacere! Riposa in pace, Roberto". Lo ha ricordato con grande affetto anche Carlo Conti, toscano come lui: "Ciao Roberto, gran maestro di moda. Hai portato il tuo estro e la tua genialità tutta italiana nel mondo".

Che dispiacere!

Riposa in pace, Roberto❤️#RobertoCavalli — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) April 12, 2024